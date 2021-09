Zwei Autos brennen in Nordhausen - Anwohnerin hört lauten Knall

Nordhausen. Eine Anwohnerin hatte in Nordhausen einen lauten Knall gehört und vermutet, dass Autos mit Feuerwerkskörpern in Brand gesteckt wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag erhielt die Polizeidienststelle in Nordhausen die Kenntnis darüber, dass in der Leimbacher Straße mehrere Fahrzeuge brennen würden. In der Folge wurde ein Streifenteam an den Einsatzort entsandt.

Die Beamten konnten vor Ort Rücksprache mit der Zeugin halten. Diese gab an, einen lauten Knall wahrgenommen zu haben. Sie vermutet, dass es sich dabei um Feuerwerkskörper handelt, mit denen die betroffenen Fahrzeuge in Brand gesetzt worden sein könnten. Dies ist nach jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht geklärt. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der Einsatz wurde vor Ort noch an die Kriminalpolizei übergeben, welche die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Fahrzeuge wurden mit Hilfe der Feuerwehr umgehend gelöscht. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeidienststelle in Nordhausen entgegen.

