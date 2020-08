Zwei flüchtige Straftäter in Jena festgenommen

Jena. Die Polizei hat in Jena zwei in Hessen gesuchte Straftäter festgenommen. Gegen die Männer wurde Haftbefehl erlassen.

Am Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, haben Beamte der Polizei Jena in der Karl-Marx-Allee zwei schlafende Männer festgestellt, die auf einer Wiese lagen. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass die beiden Männer stark alkoholisiert waren. Ausweisdokumente konnten sie nicht vorweisen.

Da eine Tasche mit einer größeren Menge neuer Bekleidungsstücke und Spirituosen mit Verkaufsetiketten bei dem Duo aufgefunden wurde, wofür keine Kassenzettel vorlagen, wurden beide zur Klärung der Identität mit auf die Polizeidienststelle genommen.

Beide in Justizvollzugsanstalt gebracht

Erst nach längerer Befragung konnte die Identität der beiden Männer geklärt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um zwei flüchtige Straftäter handelt, die in der Nähe von Bad Hersfeld in Hessen einen Audi entwendeten und mit diesem einen 67-jährigen Mann angefahren hatten.

Gegen die beiden 25 und 29 Jahre alten Männer werde wegen des versuchten Totschlags, besonders schweren Diebstahls und Ladendiebstahls ermittelt, so die Polizei. Die Täter wurden noch am Festnahmetag an die zuständige Polizeidienststelle in Hessen übergeben. Nach einer Haftvorführung vor Gericht wurde gegen beide Männer Haftbefehl erlassen, und es erfolgte die Überführung in eine Justizvollzugsanstalt.

