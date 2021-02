Zwei Frauen bei schwerem Unfall bei Stadtilm im Schneegestöber verletzt

Bei einem schweren Unfall am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der B87 zwischen Stadtilm und Griesheim sind zwei Frauen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, verlor eine 20-jährige Opel-Fahrerin in einer Kurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einer 38-jährigen Renault-Fahrerin im Gegenverkehr. Beide Autofahrerinnen kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2000 Euro.

Die B87 war für zwei Stunden voll gesperrt.

