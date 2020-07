Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Frauen bei Überholmanöver schwer verletzt

Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr zwei Autofahrerinnen auf der L1030 bei Goldbach schwer verletzt worden. Laut Polizei beabsichtigte eine in Richtung Gotha fahrende 41-Jährige an einer Einmündung in einen Feldweg nach links abzubiegen und verlangsamte daher ihr Fahrzeug. Eine hinter ihr fahrende 34-jährige Opel-Fahrerin wollte den vor ihr langsamer werdenden VW überholen. Während des Überholmanövers bog die 41-Jährige ab und beide stießen seitlich zusammen.

Der Opel schleuderte in den linken Straßengraben und kam an einem Baum zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L1030 war für eine halbe Stunde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Unfall unter Drogeneinfluss

Zu einem Unfall zwischen einem 23-jährigen Fahrradfahrer und einem Auto kam es am Dienstagabend in Gotha. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Radfahrer trotz roter Ampel auf die Kreuzung der Lassallestraße und der Kindleber Straße gefahren und dort mit einem VW kollidiert, der bei grün ebenfalls in die Kreuzung einfuhr.

Der 23-Jährige stürzte, blieb aber unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter Drogen und leichtem Alkoholeinfluss stand, so die Polizei. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 52-jährige VW-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt.

19-jähriger Motorradfahrer verletzt

Am späten Dienstagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall zwischen Grabsleben und Großrettbach verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein VW-Fahrer (33) an einer Einmündung der Ortsverbindungsstraße die Vorfahrt des 19-Jährigen und stieß mit mit dem Motorrad zusammen.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

