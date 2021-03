Zwei Leichen gefunden – Polizei sucht nach 38-jährigem Sohn

Weilerbach. In einem Haus in Weilerbach am Dienstag zwei leblose Personen gefunden. Die Polizei fahndet mit Hubschrauber und Spürhunden nach dem Sohn eines Opfers.

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Weilerbach bei Kaiserslautern sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach einem Verdächtigen. «Wir gehen davon aus, dass er zu Fuß unterwegs ist. Der Radius ist also relativ klein», sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Eine Spur gebe es aber noch nicht.

Die Ermittler fahnden seit Dienstagabend öffentlich nach dem 38 Jahre alten Daniel Mentel. «Wir schließen nicht aus, dass er bewaffnet ist.»

Guten Morgen #Westpfalz. Die #Fahndung in der VG #Weilerbach dauert auch heute Morgen noch an. Wir sind weiterhin mit Einsatzkräften unterwegs. Wenn Sie Verdächtiges beobachten, informieren Sie uns. Im Notfall 110 für Hinweise 0631 369-2999. — Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) March 10, 2021

Tote auf Gehöft entdeckt

Die zwei Toten, eine 60 Jahre alte Frau und ein 65 Jahre alter Mann, waren am Dienstagmorgen in einem Gehöft entdeckt worden. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Ein vermummter Polizist in der Nähe des Hauses. Foto: Harald Tittel/dpa

Dass die beiden Opfer erschossen wurden, wollte ein Sprecher am Dienstag aber «weder bestätigen noch dementieren».

Die Frau und der Mann seien nicht verheiratet, aber vermutlich ein Paar gewesen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um den Sohn der Frau. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Foto nach ihm.

Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz

Bei der Suche waren nach Angaben vom Dienstag Spezialkräfte, ein Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde im Einsatz. Gefahndet wird in der 5000-Einwohner-Gemeinde Weilerbach und im benachbarten Rodenbach (Kreis Kaiserslautern). Die Hintergründe sowie mögliche Motive der Tat waren zunächst unklar.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:

38 Jahre alt,

etwa 1,75 Meter groß

normaler Statur

braune, leicht lockige Haare, die Schläfen sind grau meliert

bekleidet vermutlich mit dunkelgrüner Cargo-Arbeitshose, dunkelgrauer Softshelljacke und schwarzen Arbeitsschuhen

Gesuchte Hinweise:

Wo wurde der Tatverdächtige am Dienstag, 9. März 2021, gesehen?

War er eventuell mit einem Fahrzeug unterwegs?

Wo hält er sich aktuell auf?

Das Hinweistelefon ist unter 0631 / 369 - 2999 erreichbar.

Delikt / Grund:

Verdacht der schweren Brandstiftung und des Totschlags

Tatort:

Mackenbach, Erzenhausen, Weilerbach,

Tatzeit:

08.03.2021

"Lebensretter hautnah": Welche Folgen die TV-Doku für Notfallsanitäter aus Jena hat