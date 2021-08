Beide Männer verletzten sich bei der Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft. (Symbolbild)

Zwei Männer landen nach Streit in Meiningen im Krankenhaus - Situation eskaliert danach erneut

Meiningen In einer Gemeinschaftsunterkunft in Meiningen sind zwei Männer bei einem Streit verletzt worden. Beide kommen ins Krankenhaus - doch danach beginnt der Streit erneut.

Am Donnerstagabend ist es zwischen mehreren Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft "Am Flutgraben" in Meiningen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die sich zu einer handfesten Streitigkeit steigerte. Dabei verletzten sich laut Polizeiangaben zwei Männer im Alter von 34 Jahren und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Als die Behandlung gegen 22.30 Uhr beendet war und beide wieder nach Hause gehen konnten, begannen die Kontrahenten eine erneute Streitigkeit. An einer Bushaltestelle vor dem Klinikum trafen beide nämlich wieder aufeinander.

Einer von ihnen nahm einen Stein und schlug damit auf den anderen ein, dieser wiederum bewaffnete sich ebenfalls mit einem Stein und jagte seinen Angreifer davon. Der Verletzte musste erneut im Krankenhaus behandelt werden und der Täter kam zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Gewahrsam der Meininger Polizeidienststelle.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: