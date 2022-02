Die Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer in Bad Salzungen verhaftet (Symbolbild).

Zwei mutmaßliche Drogendealer in Bad Salzungen verhaftet

Bad Salzungen. Die Polizei hat in Bad Salzungen zwei Männer gefasst, die mit Drogen gehandelt haben sollen. In deren Wohnung fanden sie mehrere Kilogramm verbotene Substanzen.

Zwei mutmaßliche Drogendealer sind am Dienstag in Bad Salzungen festgenommen worden. Laut Polizei stellten die Beamten dabei in der Wohnung eines 26-Jährigen 1,8 Kilogramm Marihuana sowie außerdem 0,5 Kilogramm Haschisch, 1,2 Kilogramm Amphetamine und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher.

Bei einem 30 Jahre alten Mann stießen sie demnach auf 360 Gramm Marihuana und 25 Gramm Amphetamine. Der Ältere kam zunächst wieder auf freien Fuß. Der Jüngere wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Vorausgegangen seien den Festnahmen „mehrwöchige intensive Ermittlungen", so die Polizei.

