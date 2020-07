Gera. Nach einem schweren Unfall in Gera mit mehreren Verletzten sucht die Polizei nach einem bisher unbekannten Autofahrer, der in einem grauen Wagen unterwegs war.

Zwei Schwerverletzte: Autofahrer „räumt“ in Gera drei Radfahrer ab und fährt weiter

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Unfallflucht in der Salzstraße aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei habe ein bislang unbekannter, grauer Pkw (besetzt mit Fahrer und Beifahrerin) am Samstag, gegen 13.55 Uhr, in der Salzstraße eine Gruppe Radfahrer überholt.

Dabei sei der Autofahrer offenbar zu nah an einem der Radfahrer (67 Jahre) vorbeigefahren, so dass dieser nach rechts auswich und den zweiten Radfahrer (75) der Gruppe touchierte. Anschließend stießen nunmehr auch der zweite und der dritte Radfahrer (65) zusammen, wobei diese beiden zum Teil schwer verletzt wurden.

Der unbekannte Fahrer des grauen Autos setzte indes seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Die Geraer Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen Pkw und dessen Fahrer geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.