Ein schwerer Unfall beschäftigte die Einsatzkräfte am Montagabend bei Hundhaupten im Landkreis Greiz).

Hundhaupten . Bei einem Unfall im Landkreis Greiz sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B2 bei Gera - Hubschrauber im Einsatz

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 bei Hundhaupten im Landkreis Greiz sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein Auto gegen 21 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Verkehrsschild kollidiert und überschlug sich mehrfach eine Böschung hinab.

Der 39-jährige Fahrer wurde dabei schwer und seine 61 Jahre alte Beifahrerin schwerst verletzt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde bei dem Unfall total zerstört.

Schwerer Unfall bei Hundhaupten Schwerer Unfall bei Hundhaupten Bei Hundhaupten im Landkreis Greiz hat sich am Montagabend ein Auto überschlagen. Beide Insassen wurden schwer verletzt. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

