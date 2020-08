Zwei Thüringer Autobahn-Abschnitte nach Unfällen gesperrt

Zunächst ereignete sich am Mittwoch ein Unfall auf der A71 kurz vor dem Erfurter Kreuz in Richtung Süden. Dort soll es nach ersten Informationen der Polizei einen „Kleinunfall“ gegeben haben. Nur Minuten später krachte es dann auf der A4 zwischen Eisenach Ost und Sättelstädt. Dort fuhr ein Pkw in die Leitplanke. Bei diesem Unfall soll es Verletzte gegeben haben.

Beide Unfälle ereigneten sich offenbar aufgrund von Aquaplaning. In weiten Teilen von Mittel- und Westthüringen gab es am Nachmittag eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor teils starken Gewittern.

Erst am Dienstag gab es zeitgleich zwei Vollsperrungen nach Unfällen auf den Thüringer Autobahnen.