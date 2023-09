Im Landkreis Nordhausen hat die Feuerwehr einen Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht (Symbolbild).

Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus im Landkreis Nordhausen

Hohenstein. Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Mackenrode sind bei einem Brand verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Nordhausen sind zwei Bewohner verletzt worden. Der Brand war ersten Erkenntnissen zufolge durch einen technischen Defekt einer Heizung im Keller des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Wegen des vielen Rauchs wurden zwei Bewohner im Alter von 58 und 61 Jahren am Samstagabend aus dem Haus in Hohenstein im Ortsteil Mackenrode evakuiert und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 50.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.