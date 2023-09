Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Suhl

Suhl. Am Mittwochabend sind im Keller eines Hauses Sperrmüll sowie eine Matratze in Brand geraten.

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Suhl sind zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr brachte elf Bewohner des Hauses über eine Drehleiter in Sicherheit, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zwei der Bewohner wurden daraufhin aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Keller des Hauses waren am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache Sperrmüll sowie eine Matratze in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand kurze Zeit später. Alle Wohnungen des Gebäudes sind demnach weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 5000 Euro.

Elf Menschen bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Suhl verletzt

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.