Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Verletzte bei Motorradunfall auf A71 beim Tunnel Behringen

Auf der A71 beim Tunnel Behringen war am Vormittag ein Motorrad in die Leitplanke gefahren und gestürzt, Fahrer und Beifahrer seien verletzt worden. Laut Polizei hatte der Fahrer an einer Baustelle, an der sich die Spur verengte, bremsen müssen.

Am ersten Tag der Sommerferien registrierte die Autobahnpolizei zwar ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Thüringer Autobahnen. Die Zahl der Unfälle hielt sich allerdings in Grenzen, wie der Sprecher sagte.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: