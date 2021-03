Zwei Verletzte bei Unfall in Brünn – Autofahrer mit über zwei Promille gestoppt

Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind am Mittwoch in Brünn (Landkreis Hildburghausen) zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.50 Uhr die Schleusinger Straße, als ein BMW-Fahrer nach links abbiegen wollte, was der nachfolgende Fahrer eines Peugeot zu spät bemerkte und auffuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Insassen des BMW verletzt und mussten ins Klinikum gebracht werden. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Promillefahrt gestoppt

Nur wenig später stoppte die Polizei in Brünn einen Ford-Fahrer, der den Beamten gegen 16.15 Uhr wegen eines beschädigten Vorderrades aufgefallen war. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten sofort Alkoholgeruch entgegen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Laut Polizei konnten die Beschädigungen an dem Fahrzeug zudem einem zuvor in Eisfeld verursachten Verkehrsunfall zugeordnet werden. Der 45-jährige Fahrer habe sich dort unerlaubt vom Unfallort entfernt. Er musste seinen Führerschein abgeben und erhielt mehrere Anzeigen.

Autofahrer durch auffahrenden Lkw verletzt

In der Meininger Straße in Themar warteten am Mittwoch zwei Lkw gegen 13.50 Uhr an einer Kreuzung an einer roten Ampel. Währenddessen wollte ein Autofahrer rückwärts aus seinem Grundstück genau in die Lücke zwischen den beiden Lastwagen fahren, als die Ampel auf grün schaltete und der hintere Lkw den Pkw beim Anfahren übersah. Beim Zusammenprall wurde der Autofahrer verletzt. Seine Beifahrerin und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt, so die Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro.

