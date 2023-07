Zwei Verletzte bei Unfall in Geraberg: Auto wird gegen Hauswand geschoben

Geraberg In Ilm-Kreis hat sich am Freitag ein folgeschwerer Unfall ereignet. Ein 88-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Auto verloren.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Arnstädter Straße in Geraberg.

Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 88-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Kia und fuhr gegen einen parkenden Seat. Daraufhin sei der Kia gegen die Hauswand eines Hauses geschoben worden.

Zwei Verletzte und hoher Schaden

An beiden Fahrzeugen und an der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden. Der 88-jährige Fahrer und seine 85-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

