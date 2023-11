Zweimal Diebstahl vereitelt und verletzter Radfahrer – die Meldungen der Polizei Weimar

Weimar Gleich zweimal konnte die Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale am Samstag einen Diebstahl vereiteln. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar.

Bargeld und Schmuck aus Hotel gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Hotel in der Humboldtstraße in Weimar. Hier entwendeten sie aus einem Schreibtisch der Rezeption Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Mitarbeiterin vereitelt Diebstahl

Am Samstagvormittag nahm die Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale in der Weimarer Innenstadt ein merkwürdiges Verhalten zweier Personen wahr. Diese deponierten mehrere hochpreisige Pflegeprodukte im Wert von 650 Euro in einem schlecht einsehbaren Bereich, mutmaßlich um diese zu einem späteren Zeitpunkt unbeobachtet aus dem Geschäft zu entwenden. Auf das Verhalten angesprochen, verließen die Personen den Markt. Nur kurze Zeit später am Nachmittag kehrten sie jedoch zurück und legten wieder Produkte im Wert von 300 Euro beiseite. Nachdem die Mitarbeiterin erneut intervenierte, flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.

Jugendliche legen Böller in Zigarettenautomaten

Am Freitag gegen 16.20 Uhr wurde durch eine unbekannte Person ein Feuerwerkskörper in das Ausgabefach eines Zigarettenautomaten in der Lützendorfer Straße in Weimar gelegt und angezündet. Nachdem ein Zeuge auf die Rauchentwicklung und den Jugendlichen aufmerksam wurde, ergriff dieser die Flucht. Es entstand laut Angaben der Polizei Sachschaden am Automaten.

Radfahrer bei Unfall mit verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war ein Radfahrer am Samstag gegen 14.30 Uhr von der Gedenkstätte Buchenwald aus die Blutstraße in Richtung des Obelisken gefahren. Dort entschied er sich spontan, die Straßenseite zu wechseln, um auf dem dortigen Radweg weiterzufahren. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, querte er die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem dahinterfahrenden Pkw, der bereits den Überholvorgang eingeleitet hatte. Der Radfahrer stürzte und fiel über die Motorhaube auf die Straße. Hierbei verletzte er leicht glücklicherweise nur leicht, er wurde dennoch zur weiteren Behandlung in das Klinikum Weimar eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden.

