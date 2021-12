Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde

Auf der A38 ist am Freitag ein Auto in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren rückten aus, der rechte Fahrstreifen war gesperrt. Bereits am Vormittag hatte es auf der Autobahn einen Unfall gegeben.

Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel