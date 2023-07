Zwölfjährige in Erfurt im Bus sexuell belästigt – Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Erfurt. Nach einer sexuellen Belästigung eines Mädchens ermittelt die Polizei. So wird der mutmaßliche Täter beschrieben:

Bereits am 27. Juni ist eine Zwölfjährige in Erfurt von einem Unbekannten sexuell belästigt worden, Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Zeit von 15.27 Uhr bis 15.40 Uhr in einem Bus der Linie 9, in Fahrtrichtung "Nordbahnhof". Der Unbekannte soll dabei dem Mädchen unter den Rock gesehen und seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt haben. Das Ganze geschah im vorderen Bereich des Busses, kurz vor dem Erreichen der Haltestelle "Hauptbahnhof", an der der Mann ausstieg und sich in das Bahnhofsgebäude begab.

Der Unbekannte war circa 50 bis 70 Jahre alt und etwa 160cm groß. Er hatte kurze graue Haare und mittig eine Glatze sowie Pickel im Gesicht und eine breite Gestalt. Er trug eine Brille mit quadratischen Gläsern und einem schwarzen Gestell. Bekleidet war der Mann mit einem dunkelgrauen T-Shirt, einer schwarzen Jacke und einer blaugrauen Jeanshose. Er soll leise und mit rauer Stimme (Raucherstimme) gesprochen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise werden telefonisch (0361/574324-132 oder -602) oder per E-Mail an K1@polizei.thueringen.de von der Kriminalpolizei Erfurt oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0167158 entgegengenommen.

