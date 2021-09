78. Internationale Filmfestspiele starten in Venedig

Venedig Heute Abend geht es wieder los: Das Filmfest Venedig wird eröffnet. Zur Gala am Abend werden unter anderem die Oscarpreisträger Pedro Almodóvar und Penélope Cruz erwartet.

Die 78. Internationalen Filmfestspiele Venedig werden am heutigen Mittwoch mit dem neuen Drama von Pedro Almodóvar eröffnet. In dem Film "Madres paralelas" erzählt der spanische Regisseur von zwei Frauen, die ungeplant schwanger wurden.

Eine der Hauptrollen übernahm die Oscarpreisträgerin Penélope Cruz. Ob die Spanierin zur Eröffnungsgala am Abend mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Javier Bardem, kommt, war noch unklar.

Almodóvars Film "Madres paralelas" ist damit auch der erste Beitrag, der im diesjährigen Wettbewerb um die Hauptpreise konkurriert. In den folgenden Tagen werden 20 weitere Werke ins Rennen um den Goldenen Löwen für den besten Film gehen. Dazu gehören das Drama "Sundown" mit Tim Roth und Charlotte Gainsbourg, die Satire "Competencia oficial" mit Penélope Cruz und Antonio Banderas sowie das Brüder-Drama "The Power of the Dog" der Neuseeländerin Jane Campion.

Mit "The Lost Daughter" legt Hollywoodschauspielerin Maggie Gyllenhaal außerdem ihr Regiedebüt vor. Einen deutschen Wettbewerbsbeitrag gibt es nicht. Allerdings ist "Spencer" eine deutsche Koproduktion und zu großen Teilen in Deutschland gedreht. Darin verkörpert Kristen Stewart die legendäre Princess Di. Der Film fokussiert auf wenige Tage, an denen sich Diana zur Trennung vom britischen Thronfolger Prinz Charles entscheidet.

Außer Konkurrenz feiern darüber hinaus einige große Hollywoodproduktionen ihre Premiere: "Halloween Kills" setzt mit Jamie Lee Curtis die erfolgreiche Horrorfilmreihe fort, während Ridley Scott sein Actionspektakel "The Last Duel" mit Matt Damon und Adam Driver in die Lagunenstadt bringt. Mit Spannung wird auch "Dune" erwartet, ein Science-Fiction-Film, der mit Stars wie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin und Stellan Skarsgård hochkarätig besetzt ist.

Das Filmfest Venedig ist das älteste der Welt. In den vergangenen Jahren wurden dort regelmäßig Werke gezeigt, die wie "Shape of Water" und "Nomadland" später auch bei den Oscars triumphierten. In diesem Jahr werden die Hauptpreise am 11. September von einer internationalen Jury unter Vorsitz des südkoreanischen Oscargewinners Bong Joon Ho ("Parasite") vergeben.

© dpa-infocom, dpa:210901-99-44968/2