Berichte: US-Schauspieler Eddie Hassell erschossen

US-Schauspieler Eddie Hassell ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 30 Jahren erschossen worden. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Texas, wie das US-Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf das Management des Schauspielers berichtete.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Tat bei einem Autoraub ereignet haben. Das Promiportal "TMZ" berichtete, dem Schauspieler sei vor der Wohnung seiner Freundin in den Bauch geschossen worden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

Hassell war unter anderem in dem Film "The Kids Are All Right" zu sehen, der 2011 mehrfach Oscar nominiert war. Die Hauptrollen spielten Julianne Moore und Mark Ruffalo. Hassell spielte ebenfalls in der Science-Fiction-Serie "Surface" des Senders NBC mit.

© dpa-infocom, dpa:201102-99-174187/3