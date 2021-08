Christina Ricci gibt Schwangerschaft bekannt

Christina Ricci war durch die Rolle als Wednesday in "Die Addams Family" bekannt geworden.

Los Angeles Christina Ricci ist bereits Mutter eines siebenjährigen Sohnes, von dessen Vater sie getrennt ist. Jetzt erwartet sie wieder Nachwuchs.

US-Schauspielerin Christina Ricci (41) hat mit einem Ultraschallbild ihre Schwangerschaft bekanntgegeben.

Der "Addams Family"-Star postete das Foto auf Instagram und schrieb dazu "Das Leben wird immer besser". Fans und prominente Follower, darunter Schauspielerin Diane Kruger, Model Helena Christensen und Sängerin Lana Del Rey, gratulierten der werdenden Mutter. Auch Riccis Freund, Haarstylist Mark Hampton, veröffentlichte mehrere Ultrasoundfotos auf Instagram.

Ricci ist Mutter des siebenjährigen Freddie aus ihrer Ehe mit James Heerdegen. Im vorigen Juli hatte die Schauspielerin die Scheidung eingereicht. Ricci hatte den Kameratechniker 2011 am Set der TV-Serie "Pan Am" kennengelernt, sie heirateten zwei Jahre später. Mit elf Jahren war die Schauspielerin durch die Rolle als Wednesday in der schwarzen Komödie "Die Addams Family" bekannt geworden. Sie drehte unter anderem Filme wie "Der Eissturm" und "Bel Ami".

