Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

De Niro und DiCaprio sammeln Geld für Bedürftige

Die Hollywood-Stars Robert De Niro und Leonardo DiCaprio wenden sich mit einer Spenden-Challenge an ihre Fans, um während der Corona-Krise Gelder für Lebensmittel für bedürftige Menschen zu sammeln.

"Das ist eure Chance mit dem großartigen Martin Scorsese zu arbeiten", erklärt DiCaprio am Mittwoch auf Instagram in einem gemeinsamen Video mit De Niro. Die beiden Stars versprechen dem Gewinner der Aktion einen Tag am Set ihres geplanten Films "Killers of the Flower Moon". Sogar eine kleine Rolle, Lunch mit den Stars und die Einladung zur Filmpremiere winken den Teilnehmern.

Die beiden Schauspieler forderten in dem Video weitere Promis zu der Challenge heraus, ebenfalls mit einer Aktion Spenden zu sammeln. Ellen DeGeneres offerierte einem Teilnehmer prompt eine Einladung in ihr Studio, gemeinsam mit ihr als Co-Moderator aufzutreten. DeGeneres wiederum nominierte Justin Timberlake und Laura Dern, sich die nächste Aktion auszudenken.

Der von DiCaprio nominierte Kollege Matthew McConaughey bot am Mittwoch gleich an, einen Spendenteilnehmer als Gast zu einem Footballspiel in Texas einzuladen. Er wiederum forderte Jimmy Kimmel und Jonah Hill zum Mitmachen auf.

DiCaprio will mit der "AllinChallenge"-Aktion 100 Millionen Dollar für verschiedene Hilfsprogramme zur Versorgung Bedürftiger mit Lebensmitteln sammeln.