New York Elon Musk ist Chef des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla. Und er ist immer für eine Überraschung gut: Jetzt stößt der Tech-Milliardär in ganz neue Sphären vor.

Elektroauto-Pionier Elon Musk jetzt auch Musiker

Elon Musk (48), Chef des US-amerikanischen Elektroauto-Unternehmens Tesla, ist unter die Musiker gegangen. Am Freitag postete er auf Twitter ein Audiofile des Songs "Don’t Doubt Ur Vibe" ("Zweifel nicht an deiner Ausstrahlung").

Dazu stellte er Fotos, die ihn in einem Musikstudio zeigen, und schrieb: "Ich habe die Songtexte geschrieben und den Gesang beigesteuert!".

Fast 31 Millionen Follower hat Musk auf Twitter. Dank hoher Nachfrage in Europa und China gelang seinem Unternehmen in den drei Monaten bis Ende Dezember das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge. Wertpapiere des Elektroauto-Pioniers Tesla gingen um mehr als 11 Prozent nach oben.

Privat ist Musk nach US-Medienberichten seit einiger Zeit mit der Popsängerin Grimes (bürgerlicher Name: Claire Boucher) zusammen, die am 21. Februar ein neues Album veröffentlicht - es gibt zahlreiche gemeinsame Bilder der beiden.