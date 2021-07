Hollywood-Star Kiefer Sutherland wird in der TV-Serie "The First Lady" den früheren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt spielen.

TV-Serie "The First Lady"

TV-Serie "The First Lady" Kiefer Sutherland spielt Präsident Roosevelt

Los Angeles Der für seine Rollen in "24" und "Designated Survivor" bekannte Kanadier kehrt als früherer US-Präsident auf die Fernsehbildschirme zurück. Regie führt die Oscar-prämierte Dänin Susanne Bier.

Hollywood-Star Kiefer Sutherland (54, "Flatliners", "24"), der in der Serie "Designated Survivor" den fiktionalen demokratischen US-Präsidenten Tom Kirkman spielt, kehrt in einer weiteren Rolle ins Weiße Haus zurück. Der gebürtige Kanadier wird in der TV-Reihe "The First Lady" den früheren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt spielen. Das gab das TV-Network "Showtime" bekannt.

Die erste Staffel über das Privatleben und die politische Rolle einflussreicher Präsidenten-Gattinnen der USA dreht sich um Michelle Obama (Viola Davis), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) und Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson).

Franklin Delano Roosevelt (FDR) war von 1933 bis 1945 der 32. Präsident der USA. Er amtierte als einziger US-Präsident für vier Amtszeiten und regierte fast während des gesamten Zweiten Weltkriegs. Von 1905 bis zu seinem Tod war der Demokrat mit Eleanor Roosevelt verheiratet.

Regie in der Serie führt die Dänin Susanne Bier, die 2011 mit dem Familiendrama "In einer besseren Welt" den Auslands-Oscar holte. Die 61-Jährige ("Bird Box", "The Night Manager") drehte zuletzt die HBO-Miniserie "The Undoing" mit Nicole Kidman und Hugh Grant in den Hauptrollen.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-314725/3