Mark Forster freut sich über viele junge Fans

Berlin Die Songs von Mark Forster kommen an. Auch bei vielen Kindern. Warum das so ist? Das weiß der Musiker auch nicht ganz genau.

Popmusiker Mark Forster (38), der ein Jubiläumslied für die "Sendung mit der Maus" gesungen hat, ist immer wieder überrascht, dass so viele Kinder unter seinen Fans sind.

"Ich weiß natürlich als letzter, warum das so ist. Ich habe da keinen Plan und auch nicht das Gefühl, dass ich in meinen Songs Kinderthemen behandele", sagte Forster der Deutschen Presse-Agentur.

Aber er habe in den vergangenen Jahren festgestellt, dass Lieder wie "Chöre" oder "194 Länder" auch von Kindern geliebt und mitgesungen werden. "Wenn ich zurückdenke, wurden die krassesten Songs immer auch von Kindern gefeiert. Du kannst eine Beatles-Platte anmachen: 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', 'Yellow Submarine' oder 'Let It Be' werden von Kindern geliebt. Also ich bin da sehr stolz und freue mich darüber", sagte der Musiker weiter.

Der 38-Jährige hat mit "Ich frag die Maus" den offiziellen Song zum 50. Jubiläum der WDR-Sendung beigesteuert. Mit diesem tritt er an diesem Samstag bei der Geburtstagsshow im Ersten (20.15 Uhr) auf. Die Geburtstagssendung der Maus wird dann am Sonntag (9.00 Uhr im Ersten, 11.30 Uhr bei KiKA) ausgestrahlt.

