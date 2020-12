Nach Krebsdiagnose: Jeff Bridges fühlt sich gut

Noch ohne Diagnose und mit voller Haarpracht: Jeff Bridges wird 2017 am TCL Chinese Theatre IMAX in Los Angeles mit einer Zeremonie geehrt.

Schauspieler Jeff Bridges postet auf Instagram ein Foto mit der Botschaft: "Fühle mich gut, habe meinen Kopf rasiert, habe mir ein Hundebaby - Monty - angeschafft, hatte Geburtstag, 71, Mensch".

Das Foto zeigt Bridges lachend auf einem Liegestuhl mit einem kleinen Hund auf dem Schoß. Am 4. Dezember war der Schauspieler 71 Jahre alt geworden.

Mitte Oktober hatte Bridges öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. "Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, bin ich froh, dass ich ein großartiges Ärzteteam habe und die Prognose gut ist", teilte der Oscar-Preisträger ("Crazy Heart") mit. Er wolle jetzt mit der Behandlung beginnen. Neun Tage später teilte er ein Foto von sich, auf dem er an mehrere Schläuche angeschlossen ist und einen Infusionsständer festhält.

Jeff Bridges hat in rund 50 Jahren in über 90 Filmen mitgespielt. Am meisten verbunden wird er auch heute noch mit dem "Dude" aus der US-Komödie "The Big Lebowski" (1998). 2010 gewann er den Hauptdarsteller-Oscar für "Crazy Heart".

