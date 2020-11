Nicole Kidman haderte mit ihrer Größe

Hollywod-Star Nicole Kidman ("Moulin Rouge") ist nicht gerade klein: 1,80 Meter misst die 53-Jährige. Als Jugendliche sei ihr das unangenehm gewesen, erzählt Kidman nun im Interview mit der britischen Ausgabe des Magazins "Glamour".

"Ich war ein Teenager, der sich nicht anpassen wollte, aber ich hatte auch viele Ängste und Unsicherheiten, weil ich so groß war", sagt sie. "Mit 13 war ich schon 1,78 Meter groß."

Kidman wurde auf Hawaii geboren. Als sie drei Jahre alt war, zogen ihre Eltern ins heimatliche Australien zurück, wo die Schauspielerin aufwuchs. Anlässlich ihres neuen Films "The Prom" ("Der Abschlussball") erinnert sich die Oscar-Preisträgerin auch an ihren eigenen Abschlussball: "Ich trug ein Flapperkleid aus den 1920er Jahren, passend zu meiner Haltung, mich nicht anpassen zu wollen." Das Vintage-Kleid sei schwarz-weiß und perlenbesetzt gewesen - "es hatte definitiv nichts von Tüll und großen Röcken."

In dem Musical "The Prom" spielt Kidman neben Mery Streep und James Corden. Der Film begleitet eine Gruppe Broadway-Stars, die einer Schülerin aus Indiana helfen möchte: Das Mädchen wurde vom Abschlussball ausgeschlossen, weil sie ihre feste Freundin als Begleitung mitbringen wollte. Die Komödie von Ryan Murphy erscheint am 11. Dezember beim Streaming-Anbieter Netflix.

