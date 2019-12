Berlin Bei Auftritten seiner Band "The BossHoss" steht er oft im Vordergrund. Zu Hause überlässt Sascha Vollmer gerne seiner Tochter die Führung - jedenfalls wenn es um die Frage geht, welche Musik sie hören.

Sascha Vollmer: Zuhause bestimmt seine Tochter die Musik

The-BossHoss-Sänger Sascha Vollmer (48) gibt zu Hause das Musik-Zepter an seine 17-jährige Tochter ab. "Daheim bestimmt Manisha, was gehört wird", sagte er beim Roncalli Weihnachtscircus in Berlin.

"Meine Tochter steht auf Klassiker von alt bis modern, querbeet. Sie hört den ganzen Tag Musik und ist damit beschäftigt, dass wir das Richtige hören. Da läuft dann auch mal Frank Sinatra oder Rat Pack". Er fände das schön, denn wenn er von Arbeit komme, wolle er sich nicht noch um Musik kümmern.

Gemeinsam mit seiner Frau Jennifer hat der Musiker zwei Kinder: Tochter Manisha und den zehnjährigen Sohn John. Im neuen Jahr will er neben einer Tour weiter am neuen Album arbeiten, das im Frühjahr 2021 erscheinen soll.