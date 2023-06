Bühne und Ton für Scooter auf dem Scharfenstein getestet – So kommen Besucher auf das Festivalgelände

Die geladenen Gäste der feierlichen Einweihung des Festivalgeländes unterhalb der Burg Scharfenstein erhielten schon einen kurzen Eindruck, was die Fans von Scooter am Samstagabend erwartet.

Beuren. Deutschlands wohl erfolgreichster Techno-Act Scooter kommt auf die Burg Scharfenstein bei Leinefelde. Das müssen die Konzertgäste beachten:

Die große Bühne für das Konzert von Scooter unterhalb der Burg Scharfenstein ist aufgebaut. Am Freitag erfolgte auch ein erster Tontest. Und auch die große LED-Leinwand, auf der am Freitagabend einige Animationen zu sehen waren, funktioniert. Der Einweihung des neugebauten Festivalgeländes am Samstag, 10. Juni, ab 19.30 Uhr steht nichts mehr im Weg. Der Eingang zum Gelände öffnet sich um 17.30 Uhr.

Am Vorabend des Konzertes weihte die Stadt Leinefelde-Worbis das Areal mit geladenen Gästen ein. Bürgermeister Christian Zwingmann (parteilos) begrüßte diese und wagte einen Blick in die wechselvolle Geschichte der Burg. Am Freitag war das Gelände noch mit dem eigenen Fahrzeug zu erreichen. Das ist heute am Konzerttag nicht mehr so.

Da es auf dem Open-Air-Gelände keine Besucherparkplätze gibt, hat die Stadt Leinefelde-Worbis auch in diesem Jahr wieder den bereits mehrfach bewährten Busshuttle-Service eingerichtet. Die Gebühr für den Service ist im Ticketpreis enthalten.

Insgesamt stehen in Leinefelde elf Parkplätze und ebenso viele Haltestellen zur Verfügung, von denen aus die Besucher auf das Konzertgelände und wieder zurückgebracht werden. Die ersten Busse fahren die Haltestellen im Stadtgebiet ab etwa 15 Uhr an. Der Rücktransport beginnt wie üblich mit dem Ende des Konzerts und wird erst eingestellt, wenn auch der letzte Gast wieder sicher an seinem Ausgangspunkt abgeliefert wurde, teilt Stadtmitarbeiter René Weißbach mit.

Die öffentlichen Parkplätze

P1 - Am Lunapark

P2 - Am Leinebad

P3 - Am Stadion

P4 - Clara-Zetkin-Straße

P5 - Zentraler Platz

P6 - Straße „Vorm Pfaffenstieg“

P7 - Heinestraße (oberhalb Toom-Bauamarkt)

P8 - Herderstraße (Parkbuchten oberhalb vom Edeka-Markt)

P9 - Parkplatz Lisztstraße

P10 - Am Bahnhof