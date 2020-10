Corona verschärft Situation der Prostituierten in Thüringen

Corona verschärft die Situation vieler Prostituierter. In Thüringen fehlen Netzwerke, die Frauen und Männer der Sex-Branche in kritischen Situationen auffangen können. Bisher gibt es keine professionelle Beratungsstelle für die Betroffenen im Land. Das verdeutlichte am Mittwochabend eine Diskussion im Erfurter Augustinerkloster, zu der die Grünen-Landtagsabgeordnete Laura Wahl geladen hatte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Zudem ist Thüringen das letzte Bundesland ohne landeseigene Regeln zum 2016 erlassenen Prostituiertenschutzgesetz. Das führt inzwischen dazu, dass sich niemand wirklich politisch verantwortlich fühlt und der rot-rot-grünen Landesregierung weitgehend der Überblick übers Rotlicht-Milieu fehlt.

Mit dem Lockdown im März wurde den Beschäftigten in der Sex-Branche über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen, mit teils dramatischen Folgen, beschriebt Caspar Tate vom Berliner Verein Trans*Sexworkers die Situation in der Hauptstadt.

Betroffene: „Ich habe nichts mehr zu essen.“

Viele Betroffene seien in existenzgefährdende Schwierigkeiten geraten, manche sogar in neue Abhängigkeiten oder mussten sich verschulden. „Wie zu Hause bleiben, wenn Du gar kein Zuhause hast?“ Viele Prostituierte seien ohne Zugang zum Internet, ohne Wohnung und nur mit schlechten Sprachkenntnissen vom Lockdown überrascht worden, beschreibt er seine Erfahrungen aus dieser Zeit.

Die Corona-Krise habe die Branche auch in Thüringen hart getroffen, ergänzt Rene Karbar. Er betreibt in Erfurt eine Erotik-Werbeagentur. Weil zu seinen Kunden Bordelle, Saunaclubs und Thüringer Prostituierte zählen, hat er ganz offensichtlich einen tieferen Einblick in die Sex-Branche als die Behörden.

Er kenne Fälle von Obdachlosigkeit, hatte verzweifelte Anfragen, Werbung zu schalten. Auf den Hinweis, dass das gerade verboten sei, wäre ihm geantwortet worden: „Ich habe nichts mehr zu essen.“

Das Sex-Gewerbe in Thüringen durchlebte in den vergangenen 15 Jahren einen Wandel. Es sei zur Reisebranche geworden. Viele der Damen würden wöchentlich ihren Aufenthaltsort wechseln. Es fehlten Netzwerke, die Prostituierte in kritischen Situationen auffangen könnten. Ortsansässig seien nur noch zehn bis 15 Prozent der Prostituierten, schätzt Rene Karbar.

Ein Verbot von Prostitution sei keine Lösung

Corona habe gezeigt, ein Verbot von Prostitution sei keine Lösung, betont Laura Wahl und räumt ein, dass sie ihre Ansicht geändert habe, seitdem sie sich als Abgeordnete damit beschäftige. „Verbote führen zu existenziellen Problemen. Prostitution würde in die Illegalität getrieben“, erklärt sie.

Bei der Beratung für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter dürfe es nicht nur um Ausstiegsberatung gehen, verdeutlicht Heike Kötter, von Madonna e.V., einem Verein zur Förderung der beruflichen und kulturellen Bildung von Sexarbeiterinnen in Bochum.

Die Frauen und Männer müssten auch darüber beraten werden, was Selbständigkeit in Deutschland bedeute, wie eine Buchführung auszusehen habe, welche Sozialleistungen sie wann in Anspruch nehmen könnten.

Denn die Corona-Krise habe gezeigt, wie schwer es ist, sicher geglaubte Ansprüche durchzusetzen. Die Rechtslage sei eigentlich klar, aber in der diffusen Gemengelage zwischen Armut, besonderen Steuerregeln, Ausländergesetzt und viel Unwissenheit scheitere häufig die Anwendung, konstatiert Heike Kötter.

In Thüringen müsse schnell eine geeignete Beratungsstelle eingerichtet werden

Einig waren sich die Teilnehmer der Diskussion, dass in Thüringen schnell eine geeignete Beratungsstelle eingerichtet werden müsse. Kontrovers wurde deren Ausrichtung debattiert. Eine Zuhörerin machte eindringlich deutlich, dass es im Bereich drogenabhängiger Prostituierter und Armutsprostituierter am meisten drängt, ebenso bei Sexarbeiterinnen, die sich illegal in Deutschland aufhalten.

Es sollte ein Verein gegründet und die Finanzierung gesichert werden. Wichtig sei aufsuchende Arbeit, um auf die Sexarbeiterinnen zuzugehen. Im besonderen Fokus der Beratungstätigkeit sollte die Wohnungsprostitution stehen.

Rot-Rot-Grün hat noch knapp ein halbes Jahr Zeit, die drängendsten Probleme im Bereich Prostitution anzugehen. Dazu gehört, ein Beratungsangebot für die Beschäftigten im Sex-Gewerbe zu schaffen und endlich die Anwendung des Prostituiertenschutzgesetzes mit einer Verordnung für den Freistaat zu regeln.