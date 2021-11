Couragierte 14-Jährige rettet verwahrlosten Kater aus Weimarer Gartenanlage

Völlig verwahrlost war der Kater, den eine 14-Jährige in der Kleingartenanlage an der Eisernen Brücke in Weimar Nord entdeckt – und den Fund gemeldet hat.

Weimar. Das Tier bekommt nach ärztlicher Behandlung in einer Pflegestelle zum ersten Mal ein richtiges Zuhause.

Der Anblick eines komplett verwahrlosten und kranken Katers in der Kleingartenanlage an der Eisernen Brücke in Weimar Nord ließ eine 14-Jährige nicht los. Statt wegzugucken, wie viele andere Menschen es über Jahre hinweg getan haben, informierte die Jugendliche in der Vorwoche umgehend den Weimarer Tierschutzverein.

Beim Termin vor Ort konnten das Mädchen und eine Tierschützerin den Kater wiederfinden und einfangen. Dabei habe sich herausgestellt, dass er dort zwar regelmäßig von einem Mann gefüttert wurde, der den schlimmen Zustand des Tiers aber als „Natur“ bezeichnet habe. Es sei dort vor 13 Jahren geboren und über Jahre in einem Garten betreut worden. Dann sei es einfach zurückgelassen worden, als die Kleingärtner die Parzelle aufgegeben hätten.

Die Tierschützerin brachte den Kater umgehend zum Arzt. Die Untersuchungsergebnisse seien am Folgetag „verheerend“ aufgefallen. Dennoch könne das Tier bei entsprechender ärztlicher Behandlung „noch eine Weile leben“ und komme nach seinem stationären Aufenthalt in eine Pflegestelle – das erste richtige Zuhause für den Kater.

Der Tierschutzverein appellierte an die Bürger, bei Tieren in Not nicht wegzusehen, sondern sich ein Beispiel an der couragierten 14-Jährigen zu nehmen und Hilfe zu holen.