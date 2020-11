Das sind die Namen der drei Erfurter Löwenbabys

Anfang Oktober wurden die drei jungen Löwenkinder im Thüringer Zoopark in Erfurt der Öffentlichkeit präsentiert.

Es war Ende August, als aus dem Thüringer Zoopark in Erfurt die Geburt von drei Löwenbabys (zwei weibliche und ein männliches) verkündet wurde. Inzwischen haben sie sich an ihre Umgebung gewöhnt und verbringen viel Zeit an der Seite ihrer entspannten Löwenmutter. Einen Namen hatten sie allerdings noch nicht.

Gemeinsam mit dem Radiosender MDR Thüringen startete der Zoopark einen landesweiten Aufruf für Namensvorschläge. Über 7000 Namen kamen laut MDR dabei zusammen.

Am heutigen Freitag hat sich die Jury aus Zoopark-Chefin Sabine Merz, Sponsor Helmut Peter und MDR Thüringen Moderator Johannes-Michael Noack für drei davon entschieden:

Saba („der Morgen“)

(„der Morgen“) Zuri („die Schöne“)

(„die Schöne“) Jasiri („der Furchtlose)

Wie der MDR berichtet, sprach Sabine Merz von einer gelungenen Aktion mit schönen, gut abgrenzbaren Namen, die nicht alltäglich sind. Für die Leute, die die Gewinner-Namen vorgeschlagen haben, gibt es von Sponsor Helmut Peter je eine Familien-Jahreskarte für den Erfurter Zoopark.

Am 10. Dezember sollen die Löwenkinder dann hoffentlich mit ihren „Namensgebern“ getauft werden, wenn es coronabedingt möglich ist.