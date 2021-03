Verschwundene Kinder: DDR-Zwangsadoptionen im Blick der Politik

Christine mit ihrem Erstgeborenen und ihre Tochter Vicki. Um deren Zwillingsschwester Grit rankt sich ein Geheimnis. Ist das Mädchen tatsächlich nach der Geburt am 18. Juni 1974 in Schmalkalden wenige Tage später verstorben? Oder wurde es der Mutter weggenommen? Solche Fälle sollen nun in einer großen Studie untersucht werden.