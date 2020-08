Debatte zur Zukunft des Sundhäuser Kindergartens

Sundhausen. Wie es mit dem Kindergarten in Sundhausen weitergeht, soll am 1. September beraten werden. Das Land will die Gemeinde finanziell unterstützen.

Zur Zukunft des Kindergartens Sundhausen gibt es am 1. September ein Treffen. Vertreter von Landesverwaltungsamt, Landkreis und beteiligten Gemeinden beraten, wie es weitergehen soll. Auch ein Neubau sei eine Option. „Es ist völlig ergebnisoffen“, informierte Thomas Frey, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt, am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung in Urleben.