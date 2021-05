Als der Gartenkatalog noch Zahlungsmittel an der Ostsee war

Erfurt. Die Garten-Kataloge von Chrestensen waren zu DDR-Zeiten eine heiß begehrte „Bückware“.

Sie stehen komplett im Firmen-Archiv – von den ersten schmalen Katalogen nach 1867, in denen die Angebote als aufwendige Zeichnungen zu finden sind – bis zur aktuellen Ausgabe, dick und in knalligen Farben. Für Lars Chrestensen sind es nicht nur Auflistungen von Angeboten, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte, die aktuell mit der Buga weiter geschrieben wird. Der Teil dieser Geschichte, der seine Jugend geprägt hat, ist für ihn besonders erwähnenswert: Die 40 Jahre, in denen sich im Sozialismus angepasst werden musste – ohne sich dabei aufzugeben.

Der Katalog aus dem Jahr 1961 (Dezember) ist für ihn besonders erwähnenswert. Denn in diesem konnte das Erfurter Samen- und Pflanzenzuchtunternehmen N. L. Chrestensen mit den ersten Auszeichnungen aufwarten und werben, die auf der ersten Internationalen Gartenbau Ausstellung der sozialistischen Länder (iga) erzielt wurden. Zur Premiere waren es zwei Ehrenpreise, 40 Goldmedaillen, 35 Silbermedaillen und 13 Bronzemedaillen.

Als für die Premiere geworben wurde, wurde die IGA im Vorfeld groß geschrieben - auch im Katalog. Was bereits im Folgejahr geändert wurde. Denn es gab Einspruch von jenseits der Grenze – die Bundesgartenschaugesellschaft in Bonn meldete ältere Rechte an. Die erste IGA wurde bereits 1953 in Hamburg veranstaltet. Daher musste die „iga“ klein geschrieben werden – was zudem dem Zeitgeist entsprach. Im Verlaufe der 1970er Jahre wurde in der DDR alles Erdenkliche kleingeschrieben: bebo-sher, technikus, fit, intershop, aktuelle kamera,…

Der Katalog für das Jahr 1972 sei eine weitere Besonderheit. Denn der wurde noch mit dem Logo der N. L. Chrestensen KG veröffentlicht – obwohl das Unternehmen im Februar 1972 komplett verstaatlicht wurde. Man sah wohl darüber hinweg, weil die Beschaffung für das Papier stets problematisch war. Lars Chrestensen erinnert sich, dass stets eine gewisse Menge „blühender Erfreulichkeiten“ in die Druckerei Fortschritt geliefert wurde. In den 18 verstaatlichten Jahren habe es nie zu mehr als 600.000 Katalogen pro Saison gereicht…

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Einer der Hauptausstellungsorte für die Bundesgartenschau 2021 ist das Erfurter Garten- und Ausstellungs-Gelände (Egapark). Foto: Steve Bauerschmidt / dpa-tmn

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Großes Blumenbeet auf dem Gelände des Erfurter Egaparks. Foto: Marco Schmidt

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Vom sanierten Liliengarten und Karl-Foerster-Garten bis zu den Buga-spezifischen Bereichen wie Themengärten, Garten-Ideen oder der Grabkultur. Auch das Große Blumenbeet erstrahlt in frischem Glanz. Foto: Holger Wetzel

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die ersten Besucher erkunden das neugestaltete Plateau und den Festungsgraben am Petersberg. Foto: Marco Schmidt



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die ersten Besucher erkunden das neugestaltete Plateau und den Festungsgraben am Petersberg. Foto: Marco Schmidt

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die drei Rutschen auf der Buga Erfurt, die am Petersberg zwischen Blumen und Gemüse in den Festungsgraben führen. Foto: Marco Schmidt

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blick auf den Verlauf der Gera durch die Geraaue. Foto: Marco Schmidt

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen In die Gera wurden bis zu drei Tonnen schwere Natursteinblöcke verlegt. Die Gera fließt nun serpentinenartig zwischen diesen Riegeln hindurch. Foto: Andreas Abendroth



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die Schrägseilbrücke über die Gera in der Nähe des Kilianiparks in Erfurt. Foto: Andreas Abendroth

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Paulinenpark in Apolda. Foto: Stadt Apolda

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blumenwiese Bienenwiese in der Herressener Promenade in Apolda. Foto: Sascha Margon / TA

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Das Arboretum in Bad Langensalza. Foto: Alexander Volkmann



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Das Arboretum in Bad Langensalza. Foto: Alexander Volkmann

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Japanische Garten in Bad Langensalza. Foto: Alexander Volkmann

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Japanische Garten in Bad Langensalza. Foto: Alexander Volkmann

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blick zum Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein mit Springbrunnen. Foto: Norman Meißner



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Auch das Barockdorf Bendeleben - hier Orangerie und Parkanlage - ist ebenfalls Außenstandort der Bundesgartenschau. Foto: Christoph Vogel

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der historische Friedhof Camposanto in Buttstädt gehört zu den wenigen erhaltenen Friedhofsanlagen mit Grabmalen der Renaissance, des Barock, des Rokoko und des Klassizismus in Mitteldeutschland. Foto: Lutz Prager

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die Dornburger Schlossgärten sind Außenstandort der BUGA 2021. Foto: Angelika Schimmel

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der barocke Schlosspark in der Landstadt Ebeleben. Foto: Christoph Vogel



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Windröschen blühen im Park von Schloss Molsdorf. Foto: Michael Reichel / dpa

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die Stadt Gotha ist einer der 25 Außenstandorte der Bundesgartenschau. Zu sehen sind hier auch die Herzogliche Orangerie als spätbarockes Gartenensemble des 18. Jahrhunderts. Foto: Sebastian Pohl

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Hornveilchen in kunstvollen Beeten zieren die Wiese vor und hinter dem Sommerpalais im Fürstlich-Greizer Park. Foto: Conni Winkler / OTZ

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Bergfried Saalfeld wird mit farbigem Licht angestrahlt. Er ist eine in den 1920er Jahren erbaute Villenanlage mit Park des Saalfelder Schokoladenfabrikanten Ernst Hüther. Foto: Lutz Prager



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Hauptweg mit Blick auf den Zentralbau des Neuen Friedhofs Mühlhausen. Foto: Daniel Volkmann

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Schneeglöckchen blühen vor der Villa Kneiff im Park Hohenrode in Nordhausen Foto: Marco Kneise

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Das Rosarium in Sangerhausen ist der einzige Außenstandort der Bundesgartenschau außerhalb Thüringens. Foto: Wilhelm Slodczyk / Freier Mitarbeiter Lokalredaktion Artern

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Park an der Ilm, Römisches Haus und Blick aus der Sternbrücke auf die Ilm. Foto: Christiane Weber



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Schlosspark Tiefurt ist ein bedeutendes Zeugnis des frühen sentimentalen Landschaftsgartens und lädt zur Erkundung zahlreicher Denkmale ein. Foto: René Röder / TA

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blühende Obstbäume künden den Frühling im sechs Hektar großen Schlosspark Kochberg an. Foto: Thomas Spanier

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blumen blühen in der Orangerie des Schlosspark Belvedere in Weimar. Foto: Michael Reichel / dpa

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der weitläufige Park mit Schloss Belvedere, Orangerie sowie Lust- und Irrgarten in Weimar gehört zu den 25 Außenstandorten der BUGA2021. Foto: Michael Reichel / dpa



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der historische Friedhof in Weimar ist Bestandteil des UNESCO-Welterbes „Klassisches Weimar“. Foto: Lutz Prager



Auch kann sich Lars Chrestensen noch an die beiden Orte in Erfurt erinnern, wo die Bestellungen für den Versand vorbereitet wurden. In der Marktstraße wurde der Blumen- und Gemüsesamen verpackt, in der Leipziger Straße die Pflanzen. Zentrale dort war das ehemalige Betriebsgebäude von Blumenschmidt, das Mitte der 1980er Jahre Am Alten Nordhäuser Bahnhof mit einem modernen Versandgebäude ergänzt wurde. Als Schüler hatte er einmal angeregt, den in jedem Jahr vorgeschriebenen Ausflug der Schüler in die Produktion, in diesem Betriebsteil „abzuarbeiten“. Was man ihm schnell übel nahm. Denn der Termin war zum Saisonschluss, die Arbeit mit der die Schüler betraut wurden war das „Einschlagen“ von Obstbäumen: Weil Töpfe Mangelware waren mussten nicht verkaufte Jungbäume über den Winter wieder zurück in die Furche – ein Knochenjob. Wenn man sich zum Klassentreffen unterhält, wird ihm das heute noch auf’s Brot geschmiert….

Jedes Jahr habe seine Familie drei Wochen Urlaub auf Rügen gemacht, mit Vater, Mutter, Junior und Hund. Im Lada war dabei stets auch noch Platz für einen Karton voller Kataloge, heiß begehrte Ware nicht nur im Norden der Republik. Sie konnten an der Küste quasi als Zahlungsmittel genutzt werden. Mit ihnen wurde den Kleingärtnern die Möglichkeit in die Hand gegeben, per Bestellschein Pflanzen, Samen und Zubehör zu erwerben, die im Handel so gut wie nicht erhältlich waren. Ihnen wurde mit dem Katalog sogar die Garantie in die Hand gegeben, dass die bestellte Ware auch geliefert wird. Denn die entscheidende Besonderheit zu DDR-Zeiten war die „Versorgungspflicht“. Was im Katalog stand musste geliefert werden! Ohne, dass am subventionierten Preis gerüttelt wird. Lars Chrestensen: „Kataloge wurden zwar verschickt – sie wurden aber mehr oder weniger zugeteilt!“

1990/91 kam dann der letzte DDR-Katalog. Er ging bereits im Dezember 1989 in Druck, enthielt zum Großteil das bekannte Angebot – und eine ganze Reihe Einlagen mit ersten West-Artikeln. Es sollte der letzte Katalog vor der Rückübertragung des Familienbetriebes gewesen sein….

Fest steht: Die Geschichte der Erfurter Garten-Kataloge ist sehenswert. Deshalb wurde sie für die Buga-Besucher von den Buga-Freunden auch aufbereitet und im Rahmen der Ausstellung „Kultiviert: Ein Jahrtausend Gartenbau in Erfurt“ in Szene gesetzt. Zu sehen im Gartenbaumuseum – sobald es die Corona-Auflagen erlauben….