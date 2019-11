Verkehr rollt wieder durch Uelleben

Sperrband zerkleinert: Kinder, Mitglieder des Ortschaftsrates und Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (Mitte) geben in Uelleben die Obere Marktstraße für den Verkehr frei.

Volksfeststimmung herrscht in Uelleben am Montagabend zur Dämmerstunde. Groß und Klein sind auf der Oberen Marktstraße versammelt, um deren Freigabe zu feiern. Etwa 17 Monate haben die Uellebener darauf gewartet, ebenfalls die Autofahrer, die wegen der Sperrung der Ortsdurchfahrt Uelleben weiträumig umfahren mussten, um nach Gotha oder von dort in Richtung Emleben zu fahren. Das ist nun hinfällig.