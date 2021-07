"Die Buga ist unser Sommermärchen“ – Erste Bilanz nach 99 Tagen Bundesgartenschau positiv

Erfurt Nach einem schwierigen Start nimmt die Buga in Erfurt immer mehr an Fahrt auf. Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß und Oberbürgermeister Andreas Bausewein zeigen sich begeistert.

Nach einem schwierigen Start in der Corona-Pandemie ist die Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt nach rund 100 Tagen von mehr als 600.000 Menschen besucht worden.

Bei strahlendem Sonnenschein und mit Sommerferien in Thüringen und dem Umland kämen aktuell rund 11.000 Besucherinnen und Besucher täglich zu der Gartenausstellung, sagte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß am Freitag auf dem Petersberg in Erfurt. Am Anfang seien es noch rund 3000 Gäste täglich gewesen.

„Es war richtig die BUGA Erfurt 2021 am 23. April zu eröffnen. Jetzt endlich, nach vielen Monaten der Unsicherheit und der enormen planerischen und organisatorischen Belastungen durch die Pandemie, sind die positiven Veränderungen der BUGA in Erfurt angekommen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Bausewein. „Überall in der Stadt und auch im Land ist ein kollektives Aufatmen zu spüren, sind erleichterte Gesichter zu sehen – die BUGA ist schon jetzt ein Erfolg. Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und die beiden BUGA-Flächen melden stetig steigende Kunden- und Besucherzahlen. Die Stadt ist wieder voller Leben, die BUGA ist unser Sommermärchen!“

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stellten den Beginn der Buga bis zuletzt infrage und bremsten den Start aus. Das komplette Programm konnte erst Mitte Juni angeboten werden.

Buga Bilanz 99 Tage

Die BUGA in Zahlen:

Bis jetzt wurden 46.463 Dauerkarten verkauft

Der besucherstärkste Tag war der 10.07.2021 mit 17.000 Besuchern

119.453 Menschen besuchten nach dem 03.06. das Urwald- und Wüstenhaus Danakil

22.954 Menschen besuchten bisher das Deutsche Gartenbaumuseum

423 Plakate in ausgesuchten Zielgebieten, 46 Anzeigen in diversen Publikationen, 673 Werbespots in Hörfunk und TV informierten bundesweit über die BUGA



Die Reichweite über die verschiedensten Medien liegt bei ca. 900 Millionen Kontakten

420.000 Flyer wurden bisher verteilt

220 akkreditierte Journalisten

23 Gartensendungen des MDR

Auf BUGA Live wurden bereits 120 Videos veröffentlicht

Bei Befragungen hielten 91 Prozent den Preis der Dauerkarte für angemessen (über BUGA-Durchschnitt).

Jeder Besucher gab auf dem Gelände ca. 28 Euro aus (ebenfalls über BUGA-Durchschnitt)

1.726 Veranstaltungen wurden durchgeführt (geplant: 2.200)

Darunter 90 Fitnesskurse Gesamtdauer 5.400 Minuten

ca. 10.000 Kinder besuchten das BUGA-Klassenzimmer

224 Konzerte gab es bisher

Auf dem Bläsertag am 04.07.2021 trafen sich 700 Musiker

Bisher wurden 13 Hallenschauen aufgebaut, zehn folgen noch

In den Hallen präsentierten sich bei den Wettbewerben 187 Aussteller

Bisher wurden 785 Goldmedaillen vergeben, 595 mal gab es Silber, 311 mal Bronze

Zwei Rosen wurden bisher getauft

Insgesamt wurden bisher 1.015mal Rollstühle ausgeliehen, 198mal Rollatoren und 456mal Bollerwagen

Umsatzsteigerung Gesamtgastronomie von April zu Mai bei ca. 90 Prozent

Bis jetzt wurden 13.570 Kilo Bratwürste verzehrt