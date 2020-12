Diskussion um Unfallschwerpunkt bei Thalebra

In dieser Woche werde die Unfallkommission des Kyffhäuserkreises tagen. Thema werde die Kreuzung Thalebra und Schernberg auf der B 249 zwischen Sondershausen und Ebeleben sein. Das hat das Landesbauamt mitgeteilt. An der Kreuzung hatten sich allein in den vergangen Tagen zwei schwere Unfälle mit mehreren Verletzten ereignet. Die Kreuzung gilt aber nicht nur seit diesen Unfällen als Unfallschwerpunkt im Kyffhäuserkreis. Immer wieder kommt es im Kreuzungsbereich zu Kollisionen wegen unangepasster Geschwindigkeit oder Vorfahrtsfehlern. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde wie an anderen Kreuzungen existiert bereits. Diskutiert werden soll wohl nun auch eine Ampellösung.