Diskussion zu Pflanzenschutz und Imkerei

Landwirte seien bereit, auf das in die Schlagzeilen geratene Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat zu verzichten. Was aber fehle, seien Alternativen. Das sagte Sven Reimann beim Gespräch zwischen Landwirten und Imkern in Niederroßla. Reimann, Chef des Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgutes, verwies darauf, dass beim Wegfall von Glyphosat eine intensivere mechanische Unkrautbekämpfung nötig wird, was eine Demineralisierung der Böden zur Folge habe. So werde durchs Pflügen Stickstoff freigesetzt, der durch Düngung ersetzt werden müsste. Das könne zur Nitratbelastung des Grundwassers führen. Auch der Humusanteil, der beim Ackerboden bei zwei Prozent liegt, könne sich verringern. Die Materie sei komplex und jede Stellschraube, die angefasst wird, löse Wirkungen woanders aus. Reimann plädierte dafür, nicht dogmatisch vorzugehen, sondern zu schauen, was die Prioritäten sind und was an Verbesserungen realistisch ist. Pauschalkritik an den Landwirten führe zu nix. Zu Wort gemeldet hatte er sich bei einer Veranstaltung, in der es um chemischem Pflanzenschutz und dessen Auswirkungen auf Bienen ging.

Zu Beginn verwies Thomas Backhaus von Bayer Crop Science darauf, dass der Pflanzenschutz „für sich betrachtet“ noch nie so gut gewesen sei. Das Thema Bienen und Landwirtschaft werde oft „viel zu schräg“ diskutiert. Es gehe nicht um eine Verharmlosung der Pflanzenschutzmittel, aber um korrekte Einordnung. Er verwies auf den langen Weg bis zur Zulassung eines Pflanzenschutzmittels durchs Bundesverbraucherministerium. Bei der Prüfung würden Abbauverhalten von Wirkstoffen, Toxikologie, Auswirkungen aufs Verhalten der Honigbiene sowie auf die Entwicklung der Larven nachgewiesen. Ein Teil des Procedere sei die praxisnahe „Bienenprüfung“. Bei Bedarf würden Bienenschutz, Kennzeichnungspflichten oder auch Anwendungsregeln festgelegt. Zur Bewertung eines Mittels werden die Bienentests mit herangezogen. In der Folge gebe es Einstufungen der Pflanzenschutzmittel in B1 bis B4, also von „biengefährlich“ bis „nichtbienengefährlich“. In der Bienenschutzverordnung stünde geregelt, wie die Pflanzenschutzmittel anzuwenden sind. Backhaus verwies auf die Varroamilbe und die damit einhergehende Erkrankung der Bienenvölker seit Ende der 1970-er Jahre. Die Milbe sei mit Viren belastet. Backhaus nannte als Gegenmaßnahme das „Varroa Gate“, wobei der Honigbiene, bevor sie in den Stock gelangt, in einer Schleuse ein Anti-Milben-Gift aufgetragen wird. Imker Achim Krause sagte, dass er noch Zeiten ohne Varroamilbe kennt. Seinerzeit hätten die Winterverluste bei den Bienen unter zehn Prozent gelegen. Er versicherte: „Solange es Imker gibt, die ihre Honigbienen-Bestände aufpäppeln, muss man sich nicht sorgen.“ Die Zahl der Imker steige. Es gebe fast 1000 Völker mehr als vor zehn Jahren. Das Problem läge er bei den Wildbienen, um die sich niemand kümmere. Zum Bienenschutz soll auch die Dropleg-Methode beitragen, die sich im blühenden Raps bewährt. Dabei wird der Pflanzenschutz unterhalb der Blüte aufgetragen. So kommt die Biene damit nicht in Kontakt. Die geförderten Blühstreifen seien eine gute Sache. Aber Wildbienen etwa, die am meisten gefährdet seien, könnten damit wenig anfangen. Die flögen in einem viel geringeren Umkreis. Die Blühstreifen seien eher was für Honigbienen. Um deren Effizienz zu erhöhen, müssten sie länger stehen und nicht zu schnell wieder untergepflügt werden. Landwirt Eckart Weirich sagte, dass Imker und Bauern viel enger kooperieren müssen. Das sieht auch Imker Franco Kingler so. Der hatte Weirich angesprochen, ob er seine Bienen an dessen Buchweizenfeld stellen dürfe. Weirich stimmte zu, boten sich doch herrliche Blüten. Und Pflanzenschutz hatte Weirich auch nicht ausgebracht. Ein Bienenparadies also.