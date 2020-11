In Thüringen sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 44.065 theoretische und 41.564 praktische Prüfungen zur Erlangung einer Fahrerlaubnis abgelegt worden. (Symbolbild)

Drei Wochen Wartezeit auf Fahrprüfung in Thüringen

Trotz der Corona-Pandemie betragen in Thüringen die Wartezeiten auf eine Führerscheinprüfung derzeit in der Regel nur drei Wochen. Das ist nach Auskunft eines Sprechers der Dekra, die für Thüringen und weitere fünf Bundesländer die autorisierte Prüfinstitution für die Fahrerlaubnis ist, ein auch außerhalb der Pandemiezeiten „üblicher Wert“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Um den Stau abzuarbeiten, der wegen der Schließung der Fahrschulen und der Aussetzung der Prüfungen in der Zeit vom 16. März bis 3. Mai entstanden sei, hätten die Dekra-Niederlassungen mehr Termine angeboten. Das auch vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage in den Sommermonaten wegen der hinzukommenden Zweiradprüfungen größer als im Winter war.

Niederlassungen seien personell angemessen aufgestellt

Die Niederlassungen seien personell angemessen aufgestellt – „und wir treffen die Vorbereitungen dafür, dass das auch so bleibt“, betont der Sprecher. Um die Prüfungen auch unter Corona-Bedingungen abnehmen zu können, seien zahlreiche Schutzmaßnahmen festgelegt worden: So müssten der Prüfungsraum und das Equipment desinfiziert werden und sowohl Prüfer als auch Fahrschüler und Fahrlehrer Alltagsmasken und Handschuhe tragen. Auch müsse gewährleistet sein, dass etwa in Warteräumen der vorgeschriebene Abstand zwischen Personen eingehalten wird.

In Thüringen sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 44.065 theoretische und 41.564 praktische Prüfungen zur Erlangung einer Fahrerlaubnis abgelegt worden. Die Durchfallerquote ist hoch: Bei den Theorie-Prüfungen lag sie bei 40 Prozent, im Praxis-Test bei 35,2 Prozent. Schlechter schnitten Fahrschüler in der praktischen Prüfung nur in Berlin (37,5 Prozent), Bremen (41,5), Hamburg (44,1) und im Saarland (37,4 Prozent) ab.

Je nach Region und individuellem Können des jeweiligen Fahrschülers kostet die Führerscheinausbildung zwischen 1200 und 2000 Euro.