Die Weinernte in Thüringen brachte im Weimarer Land gute Erträge, sie fiel aber nicht so toll wie 2018 aus.

Bad Sulza. In Thüringen beginnt die Wein-Abfüllung. Die Qualität des Jahrgangs ist gut, reicht aber nicht an 2018 heran.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Viertel weniger Wein in Thüringen geerntet

Die Weinernte in Thüringen ist in diesem Jahr nicht so gut ausgefallen wie 2018. Grund dafür ist der trockene Sommer, den letztlich auch der regenreiche September nicht ausgleichen konnte. Im Weingut Bad Sulza, dem mit 49 Hektar größten im Freistaat, wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Viertel weniger Wein abgenommen. Allerdings, so Geschäftsführer Andreas Clauß, sei 2018 mit Blick auf die Menge und Qualität auch ein „absolutes Superjahr“, eines der besten in diesem Jahrtausend, gewesen.

Das Abfüllen beginnt

Das aktuelle Ergebnis der Weinlese bezeichnet Clauß als „gut bis sehr gut“, wobei „keine geschmacklichen Überflieger und Spitzen“ dabei seien. Der Zuckergehalt der Trauben sei jedoch trotz kleiner Beeren und geringerer Saftausbeute hoch gewesen, was für eine entsprechende Qualität sorge.

Das Thüringer Wein-Anbaugebiet ist 110 Hektar groß, es liegt in der Saale-Unstrut-Region, die mehr als 1100 Jahre alt ist und mit 770 Hektar zu den 13 deutschen Anbaugebieten von Qualitätswein zählt.

In den nächsten Tagen beginnen die Winzer in Thüringen mit dem Abfüllen. Zunächst kommen laut Andreas Clauß Rosé, Gutedel und Bacchus in die Flaschen.

Auf den Weingütern starteten derweil die Vorbereitungen für den Rebschnitt, sagt er.