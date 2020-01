Einmal wie ein Top-Model: Reise nach Los Angeles zu gewinnen

Guido Karp hat über 1000 CD-Cover fotografiert, darunter für Elton Johns „Candle in the Wind“ als meistverkaufte CD aller Zeiten oder für Robbie Williams „Live at the Albert“, die meistverkaufte Musik-DVD. Nun verspricht er Thüringerinnen beim Gastspiel in Gera am 11. März das Bild ihres Lebens. Wie eine OTZ-Leserin mit einer Freundin oder einer Verwandten eine Reise zu einer Fotosession in seinem Studio in Los Angeles gewinnen kann, verrät er im exklusiven OTZ-Interview.

Sie kehren am 11. März mit „Princess for one day“ nach Gera zurück. Hat es Ihnen das Lächeln der Thüringerinnen angetan?

Zwei Hände reichen sicher nicht, um zu zählen, wie oft ich schon in Gera fotografiert habe, meistens aber Stars im Kultur- und Kongresszentrum. Mit „Princess for one day“ fühlten wir uns bei unserer Tournee im Jahr 2017 mehr als willkommen. Und Kundinnen aus Gera waren 2019 extra nach Leipzig gereist und konnten es kaum abwarten, dass wir wieder nach Gera kommen.

Was erwartet die Teilnehmerinnen bei „Princess for one day“?

Die Erfüllung eines klassischen Frauentraums: einmal top-gestylt zum Starfotografen. Unser hochmotiviertes Team von handverlesenen Profis, die die hohe Kunst von „Hair & Make-Up“ von der Pike auf gelernt haben, verzaubert die Teilnehmerinnen. Anschließend kommen diese in mein Fotostudio für „das Foto Ihres Lebens”.

Hängen Sie sich mit dieser Aussage nicht weit aus dem Fenster?

Sicherlich, aber genau das ist unser Anspruch. Am Ende sind wir mit 23 Mann und einem 7.5-Tonner voll Ausstattung genau für diese Mission unterwegs, eben nicht nur die eine oder andere besonders toll zu stylen und zu fotografieren, sondern alle Frauen, egal ob Jung oder Alt und vor allem völlig unabhängig von Konfektionsgrößen.

Wann bekommen die Teilnehmerinnen ihre Bilder?

Mein Team bereitet die Fotos direkt auf. Die Frauen erhalten am Ende des Events das Bild als großformatigen Ausdruck und auf CD.

Wie sind Sie zu dieser Veranstaltungsserie gekommen?

„Princess for one day“ hat mich zum ersten Mal vor fast 20 Jahren engagiert. Damals war es erstmals technisch möglich, in einem mobilen Vorher-Nachher-Event so zu fotografieren, dass die Teilnehmerinnen direkt ihr Starfoto mit nach Hause nehmen konnten. Beim Portrait-Event steht das natürlich strahlende Portrait im Vordergrund, beim Covergirl-Event werden ganz ausgefallene, aufwändige Looks gezeigt. Die Aufgabenstellung an mich ist es, das umzusetzen, egal ob da Madonna, Robbie Williams oder AC/DC vor meiner Kamera stehen.

Wie bringen Sie die Frauen zum Lächeln?

Mit 40 Jahren Erfahrung. Letztendlich bucht man nicht nur die Sessionzeit mit mir, sondern mein Talent, aus jedem Menschen in kurzer Zeit das Optimale herauszuholen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Frau etwas Schönes in sich hat. Diese Überzeugung hilft mir, genau das auch aus jeder Frau im Foto „herauszukitzeln”.

Sie haben viele Jahre Stars fotografiert. Ist das schwieriger oder leichter, als ganz „normale“ Menschen abzulichten?

Ich versuche immer, den Menschen als Mensch wahrzunehmen und nicht als Promi. „Fotografisch Ungeübte” sind viel spontaner, viel emotionaler. Wenn mich Robbie Williams bucht, dann zahlt er eine Menge Geld und setzt Qualität voraus. Bei „Frau Müller” steht für mich der Spaß im Vordergrund. Sie ist aufgeregt oder skeptisch oder sagt: „Mich kann man nicht fotografieren.“ Aber das ist Unsinn. Von jedem Menschen lässt sich ein tolles Foto machen.

Wie gelingt das?

Faktor 1: Man sieht gut aus. Dafür sorgen vor mir die Stylisten. Sie zeigen Frauen mit wenigen Handgriffen, was in ihnen steckt. Frauen, die sich toll gestylt fühlen, strahlen das auch aus. Das ist die halbe Miete.

Und die andere Hälfte?

Faktor 2 ist viel Licht beim Fotografieren. Es gibt kein geileres Licht als die Sonne. Aber im März in Gera ist es so eine Sache mit der Sonne. Deshalb habe ich lange am richtigen künstlichen Licht gefeilt. Und ich blitze den Frauen nicht ins Gesicht. Denn dann würden sie die Augen zusammenkneifen. Außerdem müsste ich die Anzahl der Fotos reduzieren. Ich mache zwölf Bilder pro Sekunde.

Und den Rest erledigt Photoshop?

Eine umfangreiche Retusche ist gar nicht nötig und würde bei 10.000 Frauen, die ich auf unserer Tournee fotografiere, auch viel zu lange dauern. Die Leute haben gelernt, dass sie Unschönes verstecken sollen. Ich betone Schönes. Die größte Schönheit des Menschen ist sein Lachen. Aber nur „Cheese!“ funktioniert nicht. Der Mensch kann mit dem Gehirn nicht die Augen steuern. Bei einem natürlichen Lachen lachen auch die Augen mit. Mein Geschick ist es, dass die Frauen geradeheraus lachen. Und dass ich sie in die richtige Position bringe.

Im Vorfeld des Geraer Gastspiels möchte „Princess for one day“ zwei OTZ-Leserinnen zu Ihnen nach Hollywood einladen. Was planen Sie mit Ihnen?

Auf die Gewinnerinnen wartet eine unvergessliche Traumreise in eine der aufregendsten Städte der Welt. Es geht für ein verlängertes Wochenende nach Los Angeles, inklusive Flug und drei Übernachtungen in einem Top-Hotel. Ich hole die Gewinnerinnen persönlich am Flughafen ab und zeige ihnen meine Stadt: Hollywood, Delphine gucken in Malibu am Strand und viele weitere Insider-Plätze und natürlich als ganz besonderes Highlight die Fotosession in meinem Fotostudio. Am Abend gehen wir dann gemeinsam mit meiner Frau in mein Lieblingslokal essen – der 23. ist dann auch noch gleich mein Geburtstag, das wird dann sicher doppelt schön.

In welchem Studio entstehen die Aufnahmen?

Mein Studio in der Wüste, zirka eine Stunde nördlich von LA, kennen viele Ihrer Leserinnen aus dem Fernsehen. Germany’s Next Top Model drehen dort seit Jahren in jeder Staffel, aber auch Top-Acts wie Britney Spears’ Work Bitch oder Travis Scotts Butterfly Effect haben ihre Videos dort gedreht. In dieser außergewöhnlichen Location findet dann die Fotosession mit den Gewinnerinnen statt, die diese mit Sicherheit nie mehr vergessen werden.

Wer kann mitmachen?

Zwei liebe weibliche Personen, die eine besondere Geschichte miteinander teilen. Das können beste Freundinnen, aber auch Mutter und Tochter sein. Ich liebe es, dass zu „Princess for one day“ immer mehr Generationen kommen. Mir geht das Herz auf, wenn ich Oma, Tochter und Enkelin gemeinsam vor der Kamera habe. Daher wären Mutter mit Tochter, die vielleicht noch nie das Glück hatten, in Los Angeles zu sein, meine Traum-Gewinnerinnen.

Was müssen die Bewerberinnen beachten?

Sie sollten über 18 Jahre alt sein und brauchen einen gültigen deutschen, maschinenlesbaren Reisepass. Und sie müssen natürlich Zeit haben und Lust, sich von mir fotografieren zu lassen.

Wann findet die Reise statt?

Vom 23. bis 26. Januar 2020. Der Rückflug landet am 27. Januar in Deutschland.

Für die Reise inklusive Fotosession bewerben

Wer teilnehmen möchte, füllt hier bis 14. Januar die Bewerbung aus. Die Gewinnerin wird bis 17. Januar benachrichtigt. Über die Fotosession erscheint nach der Reise ein Bericht in der OTZ.

Am 11. März gastiert „Princess for one day“ in Gera

Die Buchung für „Princess for one day“ in Gera erfolgt online. OTZ-Leserinnen erhalten mit dem Code VIP-Leser OTZ einen Rabatt von 15 Euro.