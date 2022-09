Einstimmung auf den Tag der Deutschen Einheit in Erfurt

Erfurt. In Erfurt findet die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober statt. Mit Blumen und einem Info-Laden wird darauf eingestimmt.

Der Tag der Deutschen Einheit schickt florale Grüße voraus. Am Samstag wurden auf dem Fischmarkt die florale Präsentation der Erfurter Partnerstädte eröffnet sowie der Pop-up-Store in der Marktstraße. Beides sind Beiträge der Thüringer Landeshauptstadt zu den Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit, der in diesem Jahr unter dem Motto „zusammen wachsen“ steht.

„Mit der Präsenz im Pop-up-Store und der floralen Präsentation der Partnerstädte möchten wir sowohl die Erfurterinnen und Erfurter als auch die Gäste der Stadt auf den Tag der Deutschen Einheit einstimmen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Bausewein anlässlich der Eröffnung. Neben dem OB haben auch Sabine Merz, Werkleiterin des Thüringer Zooparks Erfurt, bei der teilgenommen sowie Christian Fothe, Geschäftsführer der Arena Erfurt GmbH, und Gerd Stöwer, Geschäftsführer des Flughafens.

Laden in der Marktstraße als Info-Zentrum für Gäste und Erfurter

Im Pop-up-Store, in dem sich sonst Gründer präsentieren, dreht sich bis zum 3. Oktober alles um die Landeshauptstadt Erfurt. Das durch das Garten- und Friedhofsamt gestaltete Logo zum Tag der Deutschen Einheit weist den Laden als Informationsort rund um das Bürgerfest aus. Der Laden hat bis 3. Oktober montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

