Ellricher Stadtmuseum zum riesigen Adventskalender dekoriert

Carmen Rahn und Jens Koppe verraten nicht voreilig, was sich hinter den 24 Türchen verbirgt.

Mit viel Liebe und Hingabe haben die Mitglieder der Interessengemeinschaft des Ellricher Stadtmuseums das Gebäude in einen überdimensionalen Adventskalender verwandelt. Seit dem 1. Dezember wird hier täglich ein Fensterchen geöffnet. Wer neugierig ist, kann täglich vorbeischauen, so wie etwa beim ersten Türchen der Kindergarten Sonnenhof. Was sich hinter den restlichen Fenstern verbirgt, verraten Carmen Rahn und Jens Koppe von der Interessengemeinschaft des Stadtmuseums vorher jedoch nicht.