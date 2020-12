Eltern gedenken verstorbener Kinder in Nordhäuser Christuskirche

In der Nordhäuser Christuskirche konnten am Sonntag Eltern von verstorbenen Kindern ein Licht anzünden, um ihren Angehörigen zu gedenken.

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember gedenken Menschen in der ganzen Welt ihrer verstorbenen Kinder, Enkel und Geschwister. In Nordhausen organisiert der Hospizverein durch seine Kontaktgruppe für frühverwaiste Eltern und mit Unterstützung der Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern die einzige Gedenkfeier im Südharz. Diese ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Als Alternative wurde am Sonntag eine stille Andacht in der Nordhäuser Christuskirche angeboten. Betroffene konnten hier eine Kerze für ihr Kind anzünden, um zur Ruhe zu kommen.