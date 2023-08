Der Erfurter Domorganist bekommt eine Fernbedienung

Erfurt. Notre Dame und Stephansdom haben es schon, nun steigt auch der Erfurter Dom in diese Technikliga auf.

Fünf Zentimeter ist die Tür zu schmal. Oder die Transportkiste zu breit. Es ist Dienstagmorgen, 7.45 Uhr, der Regen prasselt auf die Folie. Darunter gut verpackt und versteckt: der neue Zentralspieltisch für den Erfurter Dom.

Es ist besondere Vorsicht geboten, immerhin betragen die Kosten für den Spieltisch 140.000 Euro. Für die Organisten Silvius von Kessel (Dom), Martin Schwabenhaus (St. Crucis) und Bernhard Klug (St. Severi) ist es ein wichtiger Tag, seit mehreren Jahrzehnten wünscht man sich einen solchen Tisch. Vor fünf Jahren wurden die Pläne und die Finanzierungsmöglichkeiten konkreter. Es erfolgten vorbereitende Arbeiten an den drei Orgeln, was eine Gesamtsumme von 300.000 Euro ergibt. Das Geld stammt vom Domkapitel und zahlreichen Spendern.

Gemeinsam werden mehrere hundert Kilo in den Dom geschoben. Foto: Anja Derowski

Das Trio packt mit an, der Hausmeister auch, die Mitarbeiter der Orgelbaufirma und der Lkw-Fahrer ebenso. Sie alle beraten das Problem der schmalen Tür und entscheiden sich, den Spieltisch samt Hubwagen zu drehen. Manchmal schwankt das Konstrukt, doch viele Hände, auch die der anwesenden Journalisten, halten den Tisch halbwegs im Gleichgewicht. Zentimeter für Zentimeter schieben sie die Ladung ins Innere des Doms, 8.35 Uhr fällt kein Regen mehr darauf.

Schwarzkirschholz fügt sich gut ins Ambiente des Doms

Silvius von Kessel atmet durch. „Das ist etwas ganz Besonderes“, sagt er mit Stolz in der Stimme. Der Zentralspieltisch ist beweglich und kann an verschiedenen Stellen im Dom aufgestellt werden. Der Wiener Stephansdom hat einen, der Freiburger Münster auch, in Notre Dame steht er direkt bei der Orgel.

Von dem Zentralspieltisch hier im Dom können die drei Orgeln ebenso bedient werden wie von dem Spieltisch der Hauptorgel. Der große Vorteil: Der Organist sitzt unten in der Kirche. Je nach Anlass kann der Zentralspieltisch vorne stehen oder an der Seite. Tritt ein Chor auf, ergibt es Sinn, den Spieltisch in dessen Nähe zu platzieren. „Da sehe ich den Dirigenten, das ist ein ganz neues Gefühl für mich“, sagt Silvius von Kessel schmunzelnd.

Und nennt einen weiteren Pluspunkt: „Die Leute sehen den Organisten, wie er spielt. Es gibt was zu gucken, sozusagen. Und das finden die meisten Besucher eines Orgelkonzertes wunderbar“, erzählt Erfurts Domorganist. Der Generalspieltisch passt perfekt in das Ambiente des Doms. Bewusst wurde Schwarzkirschholz ausgewählt, die Farbe ähnelt dem bestehenden Mobiliar sehr.

Elektronische Weiterleitung der Signale

Gemeinsam mit den anderen schiebt Silvius von Kessel den Spieltisch in Richtung des Altars. Als der Spieltisch auf das Podest gehoben wird, sagt Martin Schwabenhaus lachend: „Jetzt haben wir Hochzeit“ und verweist auf jenen Moment in der Autobauindustrie, wenn Karosserie und Motor vereint werden.

Die Stimmung lockert sich, schließlich ist der Spieltisch wohlbehalten angekommen. Nun beginnen die Arbeiten, die vor allem der Laie kaum sieht. Der Spieltisch funktioniert elektronisch – nicht wie die Orgel mechanisch. Jede Taste ist mit einem Kabel verbunden. Bei Tastendruck wird ein elektronisches Signal über ein Netzwerk an den Computer bei der Hauptorgel gesendet. Dieser wurde kürzlich integriert. Von da aus wird das Signal wieder umgewandelt, ein Ton wird erzeugt. Es ist eine komplizierte Technik und es braucht viele Tage dafür, den Spieltisch so einzurichten, dass Lieder an ihm gespielt werden können. Das Ziel ist Ende kommende Woche, das Einweihungskonzert soll am 19. September um 19.30 Uhr stattfinden.

Silvius von Kessel verkündet: „Die Domschola des Erfurter Domes singt wunderschöne Gregorianische Gesänge, begleitet von den Orgeln, gespielt von mir am Zentralspieltisch. In der Mitte des Konzertes gibt es eine große Saxophon-Duett-Soloeinlage.“

Manuale, Register, Tasten – der Zentralspieltisch verfügt über alle Funktionen wie der Spieltisch an der Orgel selbst. Und über ein paar mehr, etwa das Handyladen oder digitale Seiten umblättern. Foto: Anja Derowski

Bis dahin wird sich der Domorganist mit dem Spieltisch vertraut machen. Er wurde zwar nach den Wünschen der hiesigen Organisten erbaut, doch dran gewöhnen muss man sich trotzdem. Er hat viele technische Raffinessen, die ein sehr altes Instrument mit der Moderne vereinen. So gibt es eine Induktionsfläche, um das Handy aufladen zu können. „Wenn wir stundenlang üben und die Töne aufnehmen, geht schnell der Handyakku leer, erklärt Martin Schwabenhaus.

Er zeigt auf zwei Tasten und ein Pedal. Damit kann die Partitur umgeblättert werden – also die auf dem Tablett. Viele Organisten nutzen keine Papiernotenblätter mehr. Die Moderne, sie ist längst angekommen in der Kirche.

Mehr zum Thema:

Lust auf Thüringen: Moderatorin Janin Ullmann liebt ihre Heimatstadt Erfurt