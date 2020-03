Weimar. In der Tourist-Information Weimar nehmen die Absagen von Reiseveranstaltern zu. Auch die deutschen Katalytiker sagen ihr Jahrestreffen in Weimar ab.

Absagen von Reiseveranstaltern in Weimar nehmen zu

Beim Betreiber des Kongresszentrums Weimarhalle, der Weimar GmbH, sind erste Stornierungen von Reiseveranstaltern eingegangen. Man spüre die hohe Sensibilität, die mit der Ausbreitung des Corona-Virus in Zusammenhang stehe. So wurde am Montag das eigentlich am Mittwoch beginnende Jahrestreffen der deutschen Katalytiker abgesagt und eine für nächste Woche geplante Tagung auf den Herbst verschoben.

Das 53. Jahrestreffen der deutschen Katalytiker wird nicht stattfinden. Es wurde vom Veranstalter offiziell abgesagt. Der jährlich in Weimar anberaumte Chemiker-Kongress war mit 500 zum Teil internationalen Teilnehmern geplant. Für einen Fachkongress der Landesförderinstitute, der für die nächste Woche geplant war, sucht der Veranstalter einen neuen Termin im Herbst in der Weimarhalle.

Auch der Deutsche Richterbund hatte seinen für den 1. bis 3. April in Weimar geplanten 23. Richter- und Staatsanwaltstag auf den April 2021 verschoben, wie der Richterbund am Montag in Berlin mitteilte. Zu der größten Tagung des Richterbundes werden alle drei Jahre rund 1000 Gäste erwartet. In diesem Jahr hatten sich unter anderem Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission Frans Timmermans sowie EU-Justizkommissar Didier Reynders angekündigt.

Behördliche Anordnung des Gesundheitsamtes Weimar für Absagen gibt es derzeit nicht

Weitere Stornierungen bzw. Verlegungen von Tagungen oder Konzerten in Weimar sind im Moment nicht bekannt. Über Änderungen werde umgehend auf weimarhalle.de informiert, teilte die Weimar GmbH mit. „Wir verweisen bei Nachfragen von Veranstaltern auch direkt an das Gesundheitsamt“, erläutert Ulrike Köppel, Geschäftsführerin der weimar GmbH.

Das Kongresszentrum hat bei Konzerten, je nach Bestuhlung eine Kapazität von bis zu 1200 Teilnehmern. Ein Großteil der Veranstaltungen bleibt jedoch unter der Zahl von tausend Teilnehmern, für die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Absage empfohlen hatte. Eine behördliche Anordnung des Gesundheitsamtes Weimar für Absagen gibt es derzeit nicht. In der Stadt und im Landkreis war bis Montagmittag keine Corona-Infektion oder Erkrankung bekannt geworden.

Gleichwohl habe man in der Weimarhalle und in der Tourist-Information Weimar auf die Virus-Nachrichten zeitig reagiert, so die Weimar GmbH. Schon seit gut zwei Wochen sind Handdesinfektionsbehälter aufgestellt, die von den Gästen dankbar genutzt werden.

Betroffen sind derzeit 20 Gruppen-Stadtführungen

In der Tourist-Information Weimar nehmen die Absagen von Reiseveranstaltern zu: Betroffen sind derzeit 20 Gruppen-Stadtführungen. Zunächst gab es Absagen von französischen Veranstaltern, später waren es auch deutsche. Dabei handelt es sich sowohl um Termine noch im März als auch spätere.

Zimmer werden vor allem im Zusammenhang mit Tagungen oder z.B. auch wegen des verschobenen Hochschul-Informationstages der Bauhaus-Universität Weimar storniert. Weimarer Hotels berichten laut Weimar GmbH auch von Absagen ausländischer Reisegruppen.

Entspannt sei dagegen die Situation am zurückliegenden Wochenende gewesen: Allein am Samstag gab es fünf öffentliche Stadtführungsgruppen. Die Teilnehmerzahl sei ein Indikator für das Besucheraufkommen in der Stadt und in dem Fall für ein Anfang-März-Wochenende recht hoch.

Unterdessen werden wegen der Absage der ITB in Berlin die für dort vereinbarten Gespräche telefonisch nachgeholt. Reiseveranstalter werden über die diesjährigen Höhepunkte, Angebote und Reisemöglichkeiten informiert. Auch einen ersten Ausblick auf 2021 und die mit der Bundesgartenschau zusammenhängenden Veranstaltungen in Weimar gebe es. Die Reiseveranstalter erhalten im Nachgang die aktuellen Broschüren und Faltblätter per Post.

