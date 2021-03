Julia Kachel (34) ist Erzieherin und heilpädagogische Fachkraft in der Awo-Kita „Schatzinsel“ in Jena-Lobeda

Julia Kachel ist Erzieherin in Jena und macht sich Sorgen um das Wohl der Kinder im Lockdown.

Erzieherin über Lockdown: „Ich gehöre nicht in den Laptop“

Ich bin seit fast zwölf Jahren Erzieherin in der Awo-Kindertagesstätte „Schatzinsel" in Jena-Lobeda. Doch dass die Berufe der Eltern und nicht die Bedürfnisse der Kinder maßgeblich dafür sind, ob Kinder in den Kindergarten gehen dürfen, habe ich voriges Frühjahr zum ersten Mal erlebt. Ein seltsames Gefühl. Plötzlich waren von meinen „Seegurken" – diesen Namen hat sich meine Gruppe selbst ausgesucht – nur noch ganz wenige da.