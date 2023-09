Born in the USA? Wie Pommes gilt Coleslaw als uramerikanisch. Beides falsch! Der Ursprung liegt im holländischen „Koosla“.

Der Klassiker: Coleslaw aus Weißkohl passt als Beilage zu fast allem. Lernen Sie den knackigen Allrounder kennen.

Coleslaw ist ein erfrischender Salat aus gehobeltem Weißkohl und Karotten, der oft mit einer cremigen Mayonnaise-Dressing serviert wird. Dieser klassische Beilagensalat bietet einen harmonischen Kontrast zwischen knusprigem Gemüse und einer leicht süßlichen und cremigen Sauce. Coleslaw eignet sich perfekt als Beilage zu Grillgerichten, Sandwiches oder als erfrischende Komponente in Wraps und Burgern. Seine knackige Textur und der frische Geschmack machen ihn zu einer beliebten Begleitung in vielen Küchen.

Classic Coleslaw

Zutaten für 4–6 Portionen

1 Weißkohl (ca. 1 kg)

Salz, Pfeffer

Zucker

2 große Möhren

2 rote Zwiebeln

200 g saure Sahne

200 g Salat-Mayonnaise

4 EL Weißwein-Essig

1 Vom Kohl die äußeren Blätter entfernen. Kohl waschen und in Viertel schneiden. Den Strunk keilförmig herausschneiden. Kohlviertel auf einem Küchenhobel oder mit einem Messer quer zu den Blattrippen in sehr feine Streifen hobeln bzw. schneiden. In eine große Schüssel geben. Je 1 TL Salz und Zucker zum Kohl geben und mit den Händen kräftig durchkneten, bis der Kohl weicher wird. Möhren putzen, schälen und grob raspeln. Zwiebeln schälen, fein würfeln. Beides unter den Kohl mischen.

2 Für die Soße saure Sahne, Mayonnaise und Essig verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Soße unter den Kohl mischen. Den Coleslaw zugedeckt mindestens 3 Stunden kalt stellen. Salat dann noch einmal abschmecken.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 4 g E, 21 g F, 13 g KH, 260 kcal

Unbedingt probieren: Unsere leckeren Coleslaw-Rezepte: