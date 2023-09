Wer möchte nicht ohne die geringste Reue gleich zwei Stücke von diesem herrlich saftigen Kuchen essen können?

Ich gebe Ihnen und mir mal ein paar Argumente an die Hand. Argumente, auf die man normalerweise nicht kommt, wenn’s um Torten geht: Speisemohn ist ziemlich gesund! In jedem Bissen stecken eine Menge Kalium*, Kalzium*, Magnesium*, ’ne Menge Protein* und Ballaststoffe*. Na gut, der Zucker in diesem Gebäck ist jetzt nicht soooo gesund, aber ich finde, mit diesem Hintergrundwissen kann man sich zumindest das zweite Stück durchaus schönreden.

*100 g Mohn enthalten: 705 mg Kalium, 1.460 mg Kalzium, 20 g Protein, 20 g Ballaststoffe.

Damit deckt ein Stück dieser Torte beispielsweise ca. 10 % unseres täglichen Kalziumbedarfs. Und zwei Stück dann bereits 20%

Mohntorte mit Schmandguss

Zutaten für ca. 12 Stücke:

200 g Mehl

1 TL Backpulver

120 g Zucker

1 Prise Salz

1 Ei (Größe M)

80 g + 1 EL Butter

375 ml Milch

30 g Weichweizengrieß

1 Päckchen Vanillezucker

2 Packungen backfertige Mohnmasse (à 250 g)

½ Päckchen Puddingpulver „Vanillegeschmack“ (zum Kochen)

200 g Schmand

Schalenabrieb von 1 Bio-Zitrone

Fett für die Form

Mehl für die Arbeitsfläche

Backpapier

1 Eine Springform (18 cm ø) fetten. Für den Teig Mehl, Backpulver, 80 g Zucker und Salz mischen. Ei und 80 g Butter zufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Teig, bis auf etwas zum Verzieren, in die Form geben und zu einem glatten Boden andrücken, kalt stellen.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Für die Mohnfüllung 250 ml Milch aufkochen und Grieß und Vanillezucker einrühren. Erneut einmal aufkochen und vom Herd ziehen. Kurz ziehen lassen. 1 EL Butter und Mohnmasse zufügen und unterrühren. Abkühlen lassen.

3 Inzwischen für den Schmandguss Puddingpulver und 40 g Zucker mischen und mit 125 ml Milch glatt rühren. Schmand und Zitronenabrieb unterrühren.

4 Mohnmasse auf den Boden in die Form geben und glatt streichen. Schmandguss vorsichtig daraufgeben. Im heißen Ofen ca. 45 Minuten backen. Herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 7 g E, 16 g F, 40 g KH, 350 kcal